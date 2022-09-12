“الربيعة” يدعو متابعيه لطرح أفكار إبداعية لموسم الحج.. وهكذا جاءت الردود

دعا وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، متابعيه على “تويتر”، إلى طرح الفكرة الإبداعية التي يرغبون بوجودها في موسم الحج والعمرة.
وجاءت الردود على التغريدة متابينة، حيث طالب بعض المغردين بضرورة إيجاد وسيلة نقل بديلة لقطار المشاعر كالسير الكهربائي، وتحويل جميع وسائل المواصلات للطاقة الكهربائية منعا للتلوث، وتوفير مكائن لشراء المرطبات الذاتية، فيما نوه بعض المغردين بأهمية التشجير في مناطق تأدية المناسك بشكل أكثر فاعلية واحترافية مواكبةً للسعودية الخضراء.
وطالب آخرون بضرورة وجود خريطة إلكترونية مثل فكرة “جوجل ماب” داخل المباني للمرضى وكبار السن، لمعرفة الأبواب ومدى الزحام والخدمات المتنوعة، إضافة إلى توفير حافلات تعمل بالطاقة الشمسية وحل مشكلة المواقف القريبة من الحرم، ووضع مسار سير كهربائي بين المشاعر كخط دعم لقطار المشاعر.وفق “أخبار 24”.
من جانبها، أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم (الإثنين)، انطلاق فعاليات حفل “الإبداع والتميّز في أعمال الحج والعمرة” تحت شعار “مبدعون”، لتكريم المبادرات والشركات المتميّزة في خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضحت الوزارة أن أهداف جائزة الإبداع والتميز في أعمال الحج والعمرة “مبدعون”، هي تعزيز تكامل الجهود بين الوزارة والشركات الخاصة بالحج والعمرة ودعمها، ورفع مستوى التنافسية في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات في قطاع الحج والعمرة، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة بأساليب إبداعية ومبتكرة، والمشاركة في تحقيق رؤية الوزارة نحو خلق تجربة مميزة وميسرة للحجاج والمعتمرين.
ما الفكرة الإبداعيّة التي ترغب بوجودها في الحجّ والعمرة؟#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) September 12, 2022