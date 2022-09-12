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جديد المحليات > “المسحل”: نود أن نرى لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو في دوري روشن
12/09/2022   5:17 م

“المسحل”: نود أن نرى لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو في دوري روشن

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أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، أنه يتمى رؤية لاعب بحجم وجماهيرية البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري روشن.

وقال المسحل في تصريحات لصحيفة “ذا أتلتيك”: “نود أن نرى لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو يلعب في الدوري السعودي، لكن هذا لن يحدث قبل شهر يناير المقبل للآسف”.

وأضاف:” ستكون صفقة باهظة الثمن بالطبع لكن أنديتنا حققت إيرادات مرتفعة في العامين الماضيين”.

وأكمل المسحل: “متأكد من أن الجميع يعرف إنجازات وسجلات كريستيانو رونالدو، ولكن أيضًا كلاعب يمثل نموذجًا يحتذى به، “أعتقد” لماذا لا؟”. وفق “أخبار 24”.

وأتم : “لقد رأينا بالفعل بعض اللاعبين الكبار الذين اعتادوا اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يأتون إلى الدوري السعودي”.

“المسحل”: نود أن نرى لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو في دوري روشن

جديد المحليات
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