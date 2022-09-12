الصندوق الزراعي يقدم قروضًا تجاوزت ملياري ريال لتعزيز الأمن الغذائي

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اليوم في اجتماعه برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، قروضاً تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت ملياري ريال في عدد من مناطق المملكة.
وننوعت القروض التى تم اعتمادها، إذ شملت قروضًا تنموية لصغار المزارعين، وقروضاً تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وإنتاج الدواجن اللاحم، وتربية وإنتاج الأسماك، وتصنيع التمور، إضافة إلى تمويل برنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي بالشراكة مع البنوك
واطلع المجلس على عرض لمستهدفات القطاع الزراعي قدمه مختصون من الوزارة لمتابعة ومناقشة مستجدات القطاع الزراعي والأمن الغذائي إضافة إلى استعراض مستوى التكامل بين سياسة الصندوق التنموية والتمويلية واستراتيجية الوزارة للقطاع الزراعي. وفق “أخبار 24”.
وتم استعراض تطوير القدرات البشرية بالصندوق وتأهيلها بالتعاون مع بعض الجامعات والقطاع الخاص لإكسابهم المهارات اللازمة، ورفع مستوى أداء الباحثين الزراعيين في الأعمال الحقلية والميدانية إضافة إلى التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في الإنتاج الزراعي.