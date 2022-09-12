هيئة التراث تنتهي من ترميم وتأهيل 24 موقعاً تراثياً في مناطق المملكة

أعلنت هيئة التراث، اليوم (الإثنين)، الانتهاء من تنفيذ 24 مشروعاً من أصل 55 مشروعاً تعمل عليها لتأهيل المواقع التراثية في مناطق المملكة لهذا العام 2022م.
وشملت المشاريع التي جرى إتمامها خلال الـ 8 أشهر الماضية 10 مشاريع في أعمال التدعيم الإنشائي، ومشروعين في أعمال الترميم والتأهيل، ومشروعين في تدعيم المباني التراثية، ومشروعين في أعمال التدخل العاجل.
ولفتت الهيئة إلى أنها أجرت أعمال الترميم والتأهيل لأربعة مواقع فضلا عن 10 مواقع أخرى جارٍ العمل على إعادة ترميمها بنفس المواد الطبيعية الأصلية للبناء، ثم مرحلة التأهيل، وإضافة الاحتياجات الرئيسية لها من ممرات وكهرباء، وأنظمة الحريق، وخلافه؛ مع الحفاظ على ملامحها التاريخية والثقافية.
وأضافت أنها أجرت أعمال التدعيم الإنشائي على 10 مواقع تاريخية، وشمل ذلك المحافظة على الوضع الحالي للمباني، ومنع تدهورها من خلال فك الأجزاء الآيلة للسقوط، وتحقيق الاتزان الإنشائي للمباني لأطول فترة ممكنة، كما تستهدف تنفيذ هذه الأعمال على 13 موقعا تاريخيا، في حين تدرس 15 موقعاً أخرين. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها تنفذ أعمال التدخل العاجل لأي مبنى تأثر جزء منه من خلال إصلاحه، وصيانة مكوناته الأساسية، مستهدفة في هذا الإطار 24 موقعاً أنجزت منها موقعين، وتعمل على 12 موقعاً، فيما تدرس 10 مواقع أخرى.