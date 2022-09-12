تحت رعاية ولي العهد.. القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تنطلق في الرياض غداً بحضور ممثلي 90 دولة

تنطلق غدا (الثلاثاء)، أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وذلك تحت رعاية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وستقام القمة بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وذلك تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”، وبحضور أكثر من 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم، منهم أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم.
وستشهد القمة، التي ستستمر أعمالها حتى الخميس المقبل، عرض المشاركين فيه أحدث الأبحاث والتقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تبادل الخبرات فيما بينهم، واكتشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.
كما ستحتضن القمة أكثر من 100 جلسة عمل وحلقات النقاش والورش المصاحبة، بجانب قيام جهات ابتكارية محلية وعالمية بعرض أكثر من 40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي.
وتهدف القمة إلى تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات منها الطاقة، الثقافة والتراث، والمدن الذكية، وتنمية القدرات البشرية، والرعاية الصحية، والمواصلات، والبيئة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن القمة ستشهد أيضا توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها، وإعلان 8 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية في سبيل تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته.