“الصناعة”: إصدار 500 ترخيص صناعي باستثمارات تجاوزت 13 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 501 ترخيص صناعي خلال الفترة من يناير 2022 حتى يونيو 2022؛ بحجم استثمارات يفوق الـ 13مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج 721 مصنعاً تبلغ استثماراتها أكثر من 19 مليار ريال، وتوفر 26 ألف وظيفة.
ومن جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة، خلف العتيبي، أن تبني الاستراتيجية الوطنية للصناعة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء لشعار “نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة”؛ أدى إلى تنويع القاعدة الصناعية والاقتصادية، وحماية الاقتصاد الوطني من التقلُّبات العالمية في أسعار وعائدات النفط؛ بما يضمن استقراراً ونموّاً متوازناً لكافة المؤشِّرات الاقتصادية.وفق “أخبار 24”.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية، المستشار سيف بن عبدالله التركي، أن المصانع السعودية في الخارج حظيت بثقة المستهلك الدولي لما تتمتع به من جودة وتميز وفقاً للمعايير العالمية؛ مضيفاً أن المنتجات السعودية تنافس بقوة المنتجات العالمية الأخرى.