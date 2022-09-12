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جديد المحليات > شملت خدمة الكفالة الإلكترونية.. مدير “الأمن العام” يدشن خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر
12/09/2022   7:53 م

شملت خدمة الكفالة الإلكترونية.. مدير “الأمن العام” يدشن خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر

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دشَّن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، اليوم (الاثنين)، عدداً من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر؛ وذلك تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وشملت الخدمات الجديدة خدمة الكفالة الإلكترونية للشُرط، وخدمة إذن التنقل بالسلاح الناري، وخدمة إصدار إذن إصلاح مركبة للقطاع الخاص، وخدمات مركبات النقل العام للقطاع الخاص.

وجاء تدشين الخدمات امتداداً لمساعي وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية، وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030م. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن وزارة الداخلية تقدم ما يزيد على 350 خدمة لمختلف قطاعاتها عبر منصتها الإلكترونية “أبشر”؛ وذلك لأكثر من مليون هوية رقمية؛ ضمن جهودها في توفير خدمات إلكترونية متكاملة يستطيع من خلالها المواطنون والمقيمون والزوار إتمام تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار قطاعات الوزارة.

شملت خدمة الكفالة الإلكترونية.. مدير "الأمن العام" يدشن خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر

شملت خدمة الكفالة الإلكترونية.. مدير "الأمن العام" يدشن خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر

شملت خدمة الكفالة الإلكترونية.. مدير “الأمن العام” يدشن خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر

جديد المحليات
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