وزير “الاستثمار”: نعمل على مبادرة لجذب سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم (الاثنين)، أن المملكة تعمل على إطلاق مبادرة “جذب سلاسل الإمداد العالمية”.
وأوضح، خلال كلمته في المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب في الرياض، أن المشكلات الجيوسياسية والاقتصادية أدت إلى اختلال سلاسل الإمداد الغذائية والأمن الغذائي، خاصة مع تزامن ذلك مع مستويات قياسية من التضخم وركود اقتصادي يلوح في الأفق.
وأكد أن هذه التحديات أسهمت في انقطاع سلاسل الإمداد الغذائية؛ وهو ما أجبر المصنعين عالمياً على إعادة التفكير في الأساليب التقليدية التي كانوا يستخدمونها في أعمالهم؛ بما في ذلك تقليل المخزونات، والتحول إلى التحوط في سلاسل الإمداد، والموازنة بين قيادة السوق عبر خفض التكلفة من جهة وضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية والشفافية من جهة أخرى، وكذلك موثوقية القدرات الإنتاجية. وفق “أخبار 24”.