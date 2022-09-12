“تحلية المياه”: إيقاف منظومة إنتاج الجبيل الحرارية.. ونعمل على تنفيذ مشاريع بتقنية التناضح العكسي

أكملت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة منظومة إنتاج المياه المحلاة بالجبيل “المرحلة الرابعة”؛ وذلك بعد دخولها التناضح العكسي في الخدمة بسعة إنتاجية تبلغ 400 ألف متر مكعب يومياً.
وتعمل المؤسسة حالياً على تنفيذ حزمة من مشاريع التحول من منظومات الإنتاج الحرارية إلى منظومات الإنتاج بتقنية التناضح العكسي بسعات إنتاجية تصل إلى 3 ملايين متر مكعب يومياً وباستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال.
وسيترتب على إيقاف المؤسسة لمنظومة إنتاج الجبيل الحرارية المرحلة الأولى عدد من الآثار الإيجابية منها تخفيض انبعاثات الكربون بمقدار 1٫85 مليون طن سنوياً تنتجها منظومة الجبيل الحرارية. وفق “أخبار 24”.
كما ستستمر جهود المؤسسة في خفض الانبعاثات الكربونية لتصل إلى 34 مليون طن بنهاية العام 2024 والتي تمثل 26٪ من التزام المملكة بخفض الانبعاثات حسب الاتفاقيات المناخية.
كما سيسهم هذا التحول في توفير 37 مليون وحدة قياسية حرارية من استهلاك الغاز الطبيعي سنوياً ليصل إلى توفير 300 مليون وحدة قياسية حرارية سنوياً من استهلاك الغاز الطبيعي بنهاية العام 2024.