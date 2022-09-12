نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “تحلية المياه”: إيقاف منظومة إنتاج الجبيل الحرارية.. ونعمل على تنفيذ مشاريع بتقنية التناضح العكسي
12/09/2022   7:52 م

“تحلية المياه”: إيقاف منظومة إنتاج الجبيل الحرارية.. ونعمل على تنفيذ مشاريع بتقنية التناضح العكسي

+ = -
898

أكملت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة منظومة إنتاج المياه المحلاة بالجبيل “المرحلة الرابعة”؛ وذلك بعد دخولها التناضح العكسي في الخدمة بسعة إنتاجية تبلغ 400 ألف متر مكعب يومياً.

وتعمل المؤسسة حالياً على تنفيذ حزمة من مشاريع التحول من منظومات الإنتاج الحرارية إلى منظومات الإنتاج بتقنية التناضح العكسي بسعات إنتاجية تصل إلى 3 ملايين متر مكعب يومياً وباستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال.

وسيترتب على إيقاف المؤسسة لمنظومة إنتاج الجبيل الحرارية المرحلة الأولى عدد من الآثار الإيجابية منها تخفيض انبعاثات الكربون بمقدار 1٫85 مليون طن سنوياً تنتجها منظومة الجبيل الحرارية. وفق “أخبار 24”.

كما ستستمر جهود المؤسسة في خفض الانبعاثات الكربونية لتصل إلى 34 مليون طن بنهاية العام 2024 والتي تمثل 26٪ من التزام المملكة بخفض الانبعاثات حسب الاتفاقيات المناخية.

كما سيسهم هذا التحول في توفير 37 مليون وحدة قياسية حرارية من استهلاك الغاز الطبيعي سنوياً ليصل إلى توفير 300 مليون وحدة قياسية حرارية سنوياً من استهلاك الغاز الطبيعي بنهاية العام 2024.

"تحلية المياه": إيقاف منظومة إنتاج الجبيل الحرارية.. ونعمل على تنفيذ مشاريع بتقنية التناضح العكسي

“تحلية المياه”: إيقاف منظومة إنتاج الجبيل الحرارية.. ونعمل على تنفيذ مشاريع بتقنية التناضح العكسي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885227203.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.