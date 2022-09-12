تعيش ازدهارًا اقتصاديًا.. تقرير عالمي يبرز أرقامًا إيجابية عن اقتصاد المملكة

ألقى تقرير مؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” المعنية بالشؤون الاقتصادية، الضوء على مجموعة من أبرز منجزات الاقتصاد السعودي.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد السعودي يعيش مرحلة من الازدهار، مع تحقيق فائض مالي قياسي، وزيادة تصل إلى 23.1% في الأنشطة النفطية، بالإضافة إلى نمو هائل في صادرات النفط.
وأشار إلى استفادة الاقتصاد غير النفطي من ارتفاع الدخل النفطي، حيث سجل نمواً بنسبة 8.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ ما يشير إلى قوة الاقتصاد واستمراره في طلب السلع.
ويتوقع التقرير نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.1%؛ ما سيرفع من معدل التوظيف الوطني، خاصة بعد أن حققت المملكة بالفعل ارتفاعاً في الربع الأول بلغ 89.9%.
ويرى التقرير إجمالاً أن اقتصاد المملكة يسير على الطريق الصحيح لتخطي إجمالي الناتج المحلي سقف التريليون دولار للمرة الأولى.
تعيش ازدهارًا اقتصاديًا.. تقرير عالمي يبرز أرقامًا إيجابية عن #اقتصاد #المملكةhttps://t.co/RJRobtkhxV pic.twitter.com/ta42QSSF3x
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) September 12, 2022
وفق “أخبار 24”.