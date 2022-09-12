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12/09/2022   11:55 م

“سكني”: إصدار 16 ألف عقد إلكتروني منذ بداية العام

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استعرض برنامج “سكني”، أبرز منجزاته منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية شهر أغسطس المنقضي.

وأصدر البرنامج عبر تطبيقه الإلكتروني 16 ألف عقد إلكتروني للأراضي المجانية السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال تلك الفترة؛ وذلك تمهيداً لبدء أعمال البناء من المستفيدين.

وأوضح أن عقود الأراضي تضمنت 3914 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و3577 أرضاً في منطقة الرياض، و2535 أرضاً في المنطقة الشرقية، و1218 أرضاً في منطقة القصيم، و1192 أرضاً في منطقة نجران.

وأكَّد “سكني” استمرار تسليم الأراضي السكنية للمواطنين المستفيدين في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية، والعمل على إيصال الخدمات إليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.  وفق “أخبار 24”.

“سكني”: إصدار 16 ألف عقد إلكتروني منذ بداية العام

جديد المحليات
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