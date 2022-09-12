لتشمل عدداً أكبر من المنشآت.. تطوير خدمة التقييم الذاتي الإلكتروني التابعة لـ”الغذاء والدواء”

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الاثنين)، عن تطوير خدمة التقييم الذاتي الإلكتروني؛ لتشمل عدداً من المنشآت الخاضعة لإشرافها؛ وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمتطلبات واللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواجب توافرها في هذه المنشآت.
وارتفع عدد المنشآت المستفيدة من خدمة التقييم الذاتي الإلكتروني؛ لتشمل مصانع الأعلاف، ومستودعات ومراكز توزيع الأغذية، ومستودعات المنتجات العلفية والأعلاف السائبة، ومستودعات المستحضرات الصيدلانية، ومنتجات التجميل والأجهزة والمستلزمات الطبية والمكاتب العلمية والممثلين المعتمدين؛ وذلك بعد أن كانت الخدمة مقتصرة على مصانع الأغذية والمياه المعبأة فقط.
وتمكِّن الخدمة المسؤول المعني في المنشأة بتقييم أداء منشأته عبر الإجابة عن النموذج المعدّ لمعرفة مدى التزام المنشأة بالأنظمة والمتطلبات واللوائح والمواصفات والاشتراطات ذات العلاقة، كما يمكن للمختصين في هذه المنشآت الدخول للخدمة وإنشاء حساب، يتم من خلاله تعبئة نموذج التقييم الذاتي بشكل دوري وإرساله إلكترونياً.
ويقوم مفتش الهيئة بدوره عند زيارة المنشأة بالاطلاع على نموذج التقييم الذاتي الإلكتروني الذي قامت المنشأة بتعبئته والملاحظات الفنية والإجراءات التصحيحية التي تمت. وفق “أخبار 24”.