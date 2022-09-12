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جديد المحليات > “الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود كفاءة ترشيد المياه
12/09/2022   11:59 م

“الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود كفاءة ترشيد المياه

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وقَّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الجانبين وتوحيد وتعزيز جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية بأعمال كفاءة وترشيد المياه من خلال التوعية حول استهلاك المياه في الاستخدامات الحضرية والصناعية والزراعية.

كما تهدف إلى التعاون في مجالات التدريب، وتعزيز التعاون الإعلامي وإنتاج المحتوى التوعوي والمعرفي، ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية الخاصة بترشيد المياه.

وتسعى الوزارة من خلال عقدها هذه الاتفاقيات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون بينها والجهات كافة؛ سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستراتيجيتها. وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود كفاءة ترشيد المياه

جديد المحليات
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