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جديد المحليات > ترتقي بالخدمات المقدمة.. اتفاقية تعاون بين وزارة “الحج” والمجلس التنسيقي وشركات خدمة حجاج الداخل
13/09/2022   12:00 ص

ترتقي بالخدمات المقدمة.. اتفاقية تعاون بين وزارة “الحج” والمجلس التنسيقي وشركات خدمة حجاج الداخل

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وقَّعت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الاثنين)، اتفاقية تعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل للعمل؛ وذلك بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.

وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين عمرو المداح ورئيس المجلس ساعد الجهني، على التعاون من خلال 4 مسارات، بحيث تهدف إلى التعاون في مجال الإبداع والابتكار.

وتتضمن المجالات المشتركة للاتفاقية تحقيق المصالح المشتركة للطرفين، ووضع الأطر والقواعد الأساسية في برامج ومشاريع الإبداع والابتكار في مجالات الحج والعمرة، وتطوير الحلول الإبداعية، وتمكين تنفيذها من خلال الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي.

وبُنيت أركان الاتفاقية بغرض الاستفادة منها في تحسين تجربة المستفيدين الداخليين والخارجيين ورفع مستوى الكفاءة والفعالية، والاستفادة من خبرات الطرفين في تنفيذ الأعمال والمبادرات التعاونية؛ بما يعود بالنفع والفائدة على الارتقاء بالخدمات وصناعة الضيافة لضيوف الرحمن وتحقيق رضاهم.  وفق “أخبار 24”.

ترتقي بالخدمات المقدمة.. اتفاقية تعاون بين وزارة “الحج” والمجلس التنسيقي وشركات خدمة حجاج الداخل

جديد المحليات
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