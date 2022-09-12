“الغذاء والدواء” تغلق منشأة مخالفة تصنع الثلجَ بالرياض

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الاثنين)، موقعاً مخالفاً يتم فيه إنتاج الثلج وتوزيعه في مدينة الرياض.
وكشفت الهيئة عن ضبط 8 عمال مخالفين لنظام العمل والإقامة، وحجز مركبتين مخصصتين لتوزيع المنتج.
وأشارت إلى أن المنشأة لم تحصل على التصاريح اللازمة لممارسة النشاط، إضافة إلى إنتاج الثلج في ظروف مخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من قبل عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة.
وبينت بأنها ستستكمل والجهات الحكومية الإجراءات النظامية بحق المنشأة، والتي تتضمن تطبيق لائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية. وفق “أخبار 24”.