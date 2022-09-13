“الصحة الخليجي” توضح أنواع أمراض القلب وأهمية التشخيص المُبكر لها

أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي مجموعة من الأمراض المُختلفة التي تؤثر على القلب.
وبيّن المجلس، أن قائمة أمراض القلب تتضمن أمراض القلب الوعائية والتي تتسبب في تضييق الأوعية الدموية أو انسدادها، وكذلك عدم انتظام نبضات القلب.
ولفت إلى أن هذه الأمراض تشمل أيضاً الأمراض الناتجة عن التهاب أغشية القلب، وصمامات القلب، مبيناً أن التشخيص المبكر يُساعد في عملية العلاج والتخفيف من الأعراض خاصة إذا كانت هناك عوامل خطر مثل التاريخ العائلي وزيادة الوزن.
وفق “أخبار 24”.