“صندوق الاستثمارات” يعتزم شراء 30% من شركة “المسافر” مقابل 1.55 مليار ريال

أعلنت مجموعة “سيرا” القابضة إبرامها أمس (الإثنين)، وثيقة الشروط غير الملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق باستثمار الصندوق المقترح في شركة المسافر للسياحة والسفر (شركة مملوكة بالكامل لسيرا).
وذكرت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن شركة المسافر تملك حالياً -أو من المزمع أن تملك كجزء من الصفقة- عددا من الشركات التابعة لسيرا التي تعمل في قطاع السياحة والسفر (خدمات السفر المتعلقة بالأفراد والشركات وإدارة الوجهات السياحية والحج والعمرة).
وأوضحت أن المبلغ الذي سيستثمره الصندوق، مبني على قيمة إجمالية أولية لشركة المسافر والشركات التابعة ذات الصلة قدره 3.75 مليار ريال.
وأشارت إلى أن الصندوق يرغب في امتلاك ما نسبته 30% من شركة المسافر مقابل مبلغ استثمار إجمالي قد يصل إلى 1.554 مليار ريال (والذي يشمل مبلغاً إضافياً محتملاً قد يصل إلى 386 مليون ريال) يتم دفعه إلى شركة المسافر للاكتتاب في أسهم جديدة تصدرها شركة المسافر.
وبينت أن دفع المبلغ الإضافي المحتمل لشركة المسافر مشروط بتحقيقها مؤشرات الأداء للسنوات المالية 2023 و2024 والتي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
ووفقاً لترتيبات إعادة الهيكلة ستكون شركة المسافر مالكة لشركة إدارة الوجهات اكتشف السعودية، وشركة مواسم للحج والعمرة، وستعمل منصة السفر هذه بشكل جماعي لاقتناص الفرص المحلية وترويج السياحة الداخلية والحج والعمرة. وفق “أخبار 24”.
وتهدف شركة المسافر إلى استخدام ضخ رأس المال للتوسع في الخدمات المرتبطة بالسياحة الداخلية والخارجية والحج والعمرة، والذي بدوره سيسهم في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع السفر والسياحة في المملكة.