مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات وانخفاض الإصابات الجديدة والتعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، انخفاضا طفيفاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، والحالات الحرجة، وارتفاع الوفيات ونسب التعافي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 125 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 7 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 814722 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى انخفاض في منحنى الحالات الحرجة حيث تم تسجيل خروج 5 حالات جديدة من غرف العناية المركزة، ليصل إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 40 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً طفيفاً حيث تم تسجيل 107 حالات، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 801851 حالة.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9320 حالة وفاة.