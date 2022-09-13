“سكاي” السعودية تستثمر 776 مليون ريال في مشروع للذكاء الاصطناعي مع شركة صينية

وقعت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “سكاي” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية جديدة بقيمة 776 مليون ريال مع مجموعة “سنستايم” Sense Time الصينية، لتقديم حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتتضمن الاتفاقية التي وُقعت على هامش فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصنطاعي بحسب “العربية”، العمل على إنشاء مختبر ذكاء اصطناعي متطور، وخلق وظائف متميزة محلياً.
يذكر أن القمة التي انطلقت أعمالها في مدينة الرياض اليوم (الثلاثاء)، بمشاركة 10 آلاف شخص من 90 دولة، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات منها الطاقة، الثقافة والتراث، والمدن الذكية، وتنمية القدرات البشرية، والرعاية الصحية، والمواصلات، والبيئة. وفق “أخبار 24”.