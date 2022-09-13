بالصور.. مدير الثروة الحيوانية بالخرج يفتتح العيادة البيطرية الأهلية

افتتح مدير الثروة الحيوانية بمكتب الزراعة بمحافظة الخرج الدكتور فضل القديحي العيادة البيطرية الوحيدة حاليا بالخرج كعيادة أهلية ، قص الدكتور شريط الافتتاح بتواجد المدير العام للعيادة الاستاذ رافع بن معيوف المطرفي .
العيادة بجوار صيدلية (المراعي الخضراء) التي تعود ملكيتها للمطرفي والتي تتكون من ٢٠ فرعا بالمملكة ، ومحل اخر لبيع مستلزمات الحيوانات الاليفة وتقديم الخدمات لها .
تجوّل الدكتور القديحي بالعيادة والتي تشتمل على اربعة اقسام : الحيوانات الاليفة والحيوانات المتوسطة والحيوانات الكبيرة وغرفة العلميات الصغيرة ، ولاقت استحسانه وتمنى لهم التوفيق وان تتولاها افتتاحات ونجاحات .
الموقع بمحافظة الخرج بطريق الملك فهد بالقرب من الدوريات الامنية حسب الموقع بالخريطة:
https://maps.google.com/?q=24.182770,47.371761