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جديد الخرج > بالصور.. مدير الثروة الحيوانية بالخرج يفتتح العيادة البيطرية الأهلية
13/09/2022   1:04 م

بالصور.. مدير الثروة الحيوانية بالخرج يفتتح العيادة البيطرية الأهلية

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افتتح مدير الثروة الحيوانية بمكتب الزراعة بمحافظة الخرج الدكتور فضل القديحي العيادة البيطرية الوحيدة حاليا بالخرج كعيادة أهلية ، قص الدكتور شريط الافتتاح بتواجد المدير العام للعيادة الاستاذ رافع بن معيوف المطرفي .

العيادة بجوار صيدلية (المراعي الخضراء) التي تعود ملكيتها للمطرفي والتي تتكون من ٢٠ فرعا بالمملكة ، ومحل اخر لبيع مستلزمات الحيوانات الاليفة وتقديم الخدمات لها .

تجوّل الدكتور القديحي بالعيادة والتي تشتمل على اربعة اقسام : الحيوانات الاليفة والحيوانات المتوسطة والحيوانات الكبيرة وغرفة العلميات الصغيرة ، ولاقت استحسانه وتمنى لهم التوفيق وان تتولاها افتتاحات ونجاحات .
الموقع بمحافظة الخرج بطريق الملك فهد بالقرب من الدوريات الامنية حسب الموقع بالخريطة:

https://maps.google.com/?q=24.182770,47.371761

 

بالصور.. مدير الثروة الحيوانية بالخرج يفتتح العيادة البيطرية الأهلية

جديد الخرج
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