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جديد المحليات > “سعود الطبية” توضح كيفية التعامل مع طفل مصاب بالغصة
13/09/2022   1:09 م

“سعود الطبية” توضح كيفية التعامل مع طفل مصاب بالغصة

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، كيفية التعامل مع طفل مصاب بالغصة، والتي تسبب انسداد مجرى الهواء والطعام.

وأبانت المدينة الطبية أنه يجب وضع إحدى اليدين تحت رأس الطفل، ثم يتم قلب الطفل على بطنه مع بقاء رأسه منخفضا عن الجسم، بعدها يتم الضغط باليد الأخرى 5 مرات على المنطقة بين الكتفين.

واضافت أنه يجب قلب الطفل على ظهره مع بقاء اليد تحت رأسه، ثم الضغط 5 مرات على الصدر عن طريق استخدام 3-2 أصابع والضغط بعمق 2 سم، منوهة بأنه يجب تكرار- هذه العملية عدة مرات حتى يتم استخراج الجسم المسبب للاختناق.

"سعود الطبية" توضح كيفية التعامل مع طفل مصاب بالغصة

وفق “أخبار 24”.

“سعود الطبية” توضح كيفية التعامل مع طفل مصاب بالغصة

جديد المحليات
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