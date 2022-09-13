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جديد المحليات > ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي في جدة
13/09/2022   5:05 م

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي في جدة

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في قصر السلام بمدينة جدة.

وحمل رئيس مجلس الوزراء الكويتي رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونقل الصباح خلال الاجتماع تحيات أمير الكويت ونائبه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى خادم الحرمين وولي العهد، وتمنياتهما للمملكة وشعبها بدوام التقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والعلاقات المتميزة والتشاور المستمر بينهما في مختلف القضايا، بما يحقق مصالح الشعبين، مشيدًا بالسياسة المتزنة التي تنتهجها المملكة وقيادتها للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي في جدة

جديد المحليات
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