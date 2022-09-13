قال عميد كلية الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود، الدكتور سلمان القحطاني، إن الجامعة تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بـ 14 مشروعاً في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن هذه المشاريع تتعلق بمجالات الصحة، وإدارة الحشود، واستطلاع الآراء، وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإدارة النفايات، والمدن الذكية، والسيارات ذاتية القيادة، وغيرها.
وأضاف في تصريح لـ “أخبار 24” أن الجامعة تركز على القطاعات التي تستهدفها رؤية 2030.
وأشار إلى أن الجامعة تحرص دومًا على مواكبة التقنيات الناشئة وتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية وتوطين التقنية.
أبرزها للصحة وإدارة الحشود.. #جامعة_الملك_سعود تكشف عن 14 مشروعاً في قمة الذكاء الاصطناعي https://t.co/VptxJkO5mU pic.twitter.com/wTBIZNPf0T
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) September 13, 2022