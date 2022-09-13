“أوبك”: المملكة أبلغتنا برفع إنتاجها في أغسطس بزيادة قدرها 236 ألف برميل يوميا

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أن المملكة أبلغتها بأنها رفعت إنتاجها في أغسطس إلى 11.051 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 236 ألف برميل يوميا.
وأوضحت “أوبك” وفقا لـ”رويترز” أن إنتاجها النفطي ارتفع بمقدار 618 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى 29.65 مليون برميل يوميا بسبب زيادة الإنتاج في المملكة وليبيا.
وأبقت أوبك في تقريرها الشهري على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 و2023 دون تغيير.
يذكر أن “أوبك بلس” قد قررت خلال اجتماعها في وقت سابق، إعادة مستوى إنتاجها في شهر أكتوبر المقبل إلى مستوى الإنتاج في أغسطس المنقضي، مع تأكيد أن قرار المجموعة بزيادة 100 ألف برميل يومياً في شهر سبتمبر الجاري، كان لشهر واحد.