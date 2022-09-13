نظمي النصر: خلال 12 عامًا ستكون هناك “نيوم” على أرض الواقع

تحدث الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظمي النصر، عن سير العمل بالمشروع، موضحاً أنه تم الانتهاء من مرحلة وضع الاستراتيجية ومن ثم مرحلة التخطيط.
وأضاف أن عام 2022 يمثل عام التنفيذ لمشروع نيوم، “حيث بدأنا قبل 9 أشهر عملية التشييد والإعمار، ومن المتوقع أن تستغرق الأعمال في المشروع 15 عامًا، لافتاً إلى أنه في غضون 12 عامًا ستكون هناك نيوم على أرض الواقع.
وأوضح خلال كلمته في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المنعقدة بالرياض اليوم (الثلاثاء)، أن “ذا لاين” هي مدينة المستقبل التي تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنها ستحدث ثورة في عالم التخطيط الحضري للمدن. وفق “أخبار 24”.
فيديو | الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر:
بدأنا قبل 9 أشهر بمرحلة تنفيذ المشروع ومن المتوقع أن تستغرق 15 عاما.. وسنحقق خلالها إنجازات عديدة #قمة_الذكاء_الاصطناعي#GlobalAISummit#الإخبارية pic.twitter.com/h6DGu2jUPf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 13, 2022