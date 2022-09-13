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جديد المحليات > “الاتصالات” تعلن دخول لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات حيز التنفيذ
13/09/2022   5:04 م

“الاتصالات” تعلن دخول لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات حيز التنفيذ

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، دخول لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات حيز التنفيذ، وسيتم تطبيقها على تراخيص الطيف الترددي كافة.

وأكدت الهيئة أن اللائحة ستسهم في تحفيز الاستثمار في التقنيات اللاسلكية في المملكة، وتمكين الوصول لهذا المورد المحدود الذي يزداد الطلب عليه مع التطور المتسارع للتطبيقات والتقنيات اللاسلكية، كما ستسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للطيف الترددي، ورفع كفاءته وتعزيز الاستخدام الفعال له.

يشار إلى أن لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 15 ذي القعدة 1443هـ.

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وفق “أخبار 24”.

“الاتصالات” تعلن دخول لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات حيز التنفيذ

جديد المحليات
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