فقد أطرافه السفلية بسبب السرعة والتهور.. “العتيبي” يحذر ويدعو لتوعية الأجيال الجديدة

رغم تعرضه لحـادث مروري قبل 11 عاماً أفقده أطرافه السفلية فإن المدرب في قسم خدمات السلامة المرورية بأرامكو ماجد العتيبي لم ييأس وجعل الحادث نقطة انطلاق وتوعية للآخرين بالسلامة المرورية.
وحرص ماجد العتيبي، العضو في لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، على المشاركة في معرض “المنتزه”، الذي تنظمه لجنة السلامة المرورية بمعارض الظهران الدولية “إكسبو”.
وأوضح العتيبي لـ”أخبار 24″ أنه خرج من الحادث الذي تعرض له بعدد من الدروس، وأنه يشارك حالياً بمعرض The park أو المنتزه لتوعية المجتمع عن نتائج القيادة السريعة والمتهورة، وكيف تحولت حياته لمعاناة يومية رغم تخطيه العلاج التأهيلي وغيره.
وأضاف أنه يتمنى أن تمارس كل الأسر والأفراد الدور التوعوي الذي يقوم به، بتوعية الأجيال الجديدة بأهمية القيادة الصحيحة، متذكراً الحادث الذي تعرض له قبل 11 عاماً، والذي أدى إلى فقدانه أطرافه السفلية.
وبين أن الحادث جعله يتعرض للغيبوبة لمدة شهر كامل ما أثر على حالته النفسية والاجتماعية، وأنه يحاول التأقلم مع حياته الجديدة، إلا أنه يواجه صعوبات بسبب الأطراف الصناعية التي تحتاج إلى صيانة ومعاناة في استخدامها.
فقد أطرافه السفلية بسبب #السرعة والتهور.. #العتيبي يحذر ويدعو لتوعية الأجيال الجديدةhttps://t.co/C8uaVV0RbD pic.twitter.com/GLT43w2fBr
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) September 13, 2022