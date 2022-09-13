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جديد المحليات > ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ويستعرضان العلاقات التاريخية والتعاون بمختلف المجالات
13/09/2022   9:41 م

ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ويستعرضان العلاقات التاريخية والتعاون بمختلف المجالات

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم (الثلاثاء)، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.

وبحث الجانبان الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء المبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في المجلس الأوروبي.وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ويستعرضان العلاقات التاريخية والتعاون بمختلف المجالات

ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ويستعرضان العلاقات التاريخية والتعاون بمختلف المجالات

جديد المحليات
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