متحدث “المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 22”: استضافة المملكة للمهرجان ترفع مستوى المحتوى العربي

أكد المتحدث باسم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 22، بندر الحسن، أن استضافة المملكة للمهرجان تهدف إلى رفع مستوى المحتوى العربي المقدم للمشاهد، سواء كان سمعياً أو بصرياً.
وأوضح أن استضافة المملكة للمهرجان تستهدف أيضًا تيسير سبل التواصل بين الجهات المشاركة للاتحادات وإذاعات وتلفزيونات عربية فيما بينها، إضافةً إلى الابتكارات التي تسهم في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي.
وأضاف أن هذه الدورة تنظم استثنائياً في الرياض لأول مرة خلال المدة من 7 إلى 10 نوفمبر في هيلتون بالرياض، بمشاركة الجهات والمؤسسات والاتحادات العالمية، كاتحاد الإذاعات العالمية، واتحاد الإذاعات الآسيوي، واتحاد الإذاعات الأوروبي، واتحاد الإذاعات الأفريقي، وغيرها.وفق “أخبار 24”.
وذكر المتحدث باسم المهرجان أن هناك العديد من الفعاليات التي ستصاحب المهرجان، أبرزها حفل فني، وورش عمل واجتماعات، وإقامة معرض يضم الشركات المنتجة والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، ومقدمي تقنية الإنتاج والمنتجين في العالم العربي والمنطقة.
وأشار إلى أهمية الدور الكبير للمملكة في مختلف الأصعدة، ومنها المجال الإعلامي والاتصالي الذي يعد أحد أبرز مجالات التأثير، حيث قامت الوزارة بدورها في التجهيزات والتحضيرات لاستضافة هذا الحدث.