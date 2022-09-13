القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تنتج شراكات بين المملكة وكبرى الشركات للتطوير بمجالات مختلفة

شهدت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية المنعقدة في الرياض، توقيع عدد من الاتفاقيات المعنية باستغلال الذكاء الاصطناعي وتطويره في العديد من القطاعات.
كفاءة الطاقة
وأعلنت وزارة الطاقة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، توقيع اتفاقية بين مركزهما المشترك “مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة” وشركة “Siemens Advanta” العالمية، وذلك لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة في المملكة، من أجل المساهمة في زيادة كفاءة الطاقة وتعزيز تكامل مصادر الطاقة المتجددة.
ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي “NCAI” ماجد التويجري، والرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز السعودية” أحمد الهوساوي، بحضور مساعد الوزير لشؤون التطوير والتميز أحمد الزهراني.
وتعمل شركة “سيمنز” بموجب الاتفاقية مع مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة في المملكة، لتطوير حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير من شأنها أن تساعد في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية دائمة وتدعم تحقيق أهداف المملكة في أن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
الاقتصاد الدائري للكربون
كما شهدت القمة، التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، اتفاقية بين وزارة الطاقة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من جهة، وشركة IBM من جهة أخرى، لتسريع تبنّي الاقتصاد الدائري للكربون باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضح المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي أن هذه الاتفاقية ستسهم في إيجاد فرص للتطور والنمو في الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تطوير حلول مبتكرة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات المشتركة والفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي.
وكجزء من هذه الاتفاقية، تعمل شركة IBM مع مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة على تحديد التطبيقات العالية القيمة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمعالجة تحديات قطاع الطاقة مع التركيز على دعم أهداف الاستدامة في المملكة.
الابتكار الصحي الرقمي
ووقع المشرف العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ماجد الفياض، والرئيس التنفيذي لشركة “لين”، مهند الرشيد، مذكرة تفاهم لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار الصحي الرقمي.
وقال الفياض إن هذه المذكرة تصب في أهمية تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار الصحي الرقمي والتقنيات الناشئة لتمكين نظام الرعاية الصحية القائم على الفعالية والقيمة وفق أعلى المعايير محلياً وعالمياً.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز النضج الرقمي والتكنولوجي وتوفير فرص جديدة لنمو تقديم الرعاية، وتحسين تدفقات العمل التشغيلية والرفع من ثقافة الابتكار الصحي الرقمي، فضلاً عن إنشاء فريق مشترك للابتكار الصحي الرقمي وتحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك ودعمها بالموارد اللازمة، وتقديم مقترحات للتعاون الوطني والإقليمي والدولي.
إدارة البيانات
ووقعت “سدايا”، ممثلةً بمكتب إدارة البيانات الوطنية “NDMO”، اتفاقية تعاون مع مجلس إدارة البيانات المؤسسية “EDM Council”، وهي جمعية دولية متخصصة في أفضل ممارسات إدارة البيانات والتحليلات في العالم.
ويعزز التعاون من دور الجانبين في إدارة البيانات وتخصيص إطار “DCMA” للمملكة، والذي يمثل نموذجًا لتقييم نضج البيانات.
ويعمل الطرفان لتلبية احتياجات المملكة، حيث يعتبر إطار “DCAM” نموذجا مساعدا للمؤسسات في جميع أنحاء العالم في تنفيذ أفضل الممارسات اللازمة لتعزيز إدارة البيانات بنجاح عبر مؤسساتها.
وبخلاف ذلك، تتضمن الاتفاقية تقديم دورات متخصصة في مجال إدارة البيانات وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، من خلال مجلس إدارة البيانات المؤسسية “EDM Council” وشريكه الإستراتيجي “eLearningCurve”، مع تمكين مكتب إدارة البيانات الوطنية بـ”سدايا” من الاستفادة من شبكة مجلس ” CouncilEDM”، وخلق فرص الاستثمار لمؤسسات التدريب على إدارة البيانات في المملكة وإنشاء مجموعات ومنتديات خاصة لمتخصصي إدارة البيانات.وفق “أخبار 24”.
حوكمة البيانات
كما شهدت القمة توقيع “سدايا”، ممثلةً بمكتب إدارة البيانات الوطنية، مذكرة تفاهم مع رابطة “ISACA” الدولية المتخصصة في مراقبة نظم المعلومات وضبطها.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز حوكمة البيانات الوطنية وحماية البيانات الشخصية وخلق المعرفة ونشرها في مجال حوكمة البيانات وحماية البيانات الشخصية.
وتتضمن الاستفادة من شبكة “ISACA” الواسعة، ودعم مهمة المكتب في إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية في المملكة، فضلًا عن إنشاء دورات تدريبية وشهادات مصممة خصيصًا للمساعدة في محو الأمية بالبيانات وتعزيز ثقافة حماية البيانات الشخصية.
وتعد هذه المذكرة خطوة مهمة في سبيل تعزيز أفضل ممارسات إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية على الصعيد الوطني، كما أن التحول السريع للبيانات اليوم جعل منها من أهم الأصول لأي مؤسسة.