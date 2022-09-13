طلاب جامعة البترول والمعادن يطورون كراسيَ متحركة تعمل بالنظرة والصوت وطبقاً لتفكير المريض

صرح مصدر بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الجامعة أطلقت عدة مبادرات لتمكين الذكاء الاصطناعي في المملكة، أبرزها أنها تستهدف تخريج 10 آلاف متخصص في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 من أصل 20 ألفاً على مستوى المملكة تستهدفهم الرؤية.
وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبار 24″ أن من ضمن المبادرات التي أطلقتها الجامعة استحداث التخصصات الدقيقة لطلاب البكالوريوس والماجستير في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والروبوتات والتحكم الذكي، إضافةً إلى التركيز على تقاطع العلوم الطبيعية والحاسب الآلي مع الذكاء الاصطناعي.
وأبان أن الجامعة أعادت صياغة محتواها الأكاديمي لتمكين طلابها من الذكاء الاجتماعي، بحيث لا يتخرج أي طالب من الجامعة إلا وقد حصل على مواد معينة بالذكاء الاصطناعي فضلاً عن دراسة علم البيانات وريادة الأعمال.
وتابع أن الجامعة أسست مركزاً بحثياً للذكاء الاصطناعي، يركز على تمكين الذكاء الاصطناعي في قطاعات محددة خاصةً الصحة والطاقة.
وعرض عمر الحربي خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على هامش قمة الذكاء الاصطناعي اليوم، كرسياً متحركاً يتم توجيهه إلى الاتجاه الذي يريده المريض عبر النظر أو الصوت، حيث يدعم الروبوت حالياً اللغة الإنجليزية ومستقبلاً سيدعم اللغة العربية وهو مناسب لجميع الفئات العمرية ويطمح لاستخدامه في المستشفيات.
كما عرض الطالبان محمد آل محمود ومحمد الصديقي، وهما طالبا ماجستير بالجامعة متخصصان في الروبوتات، مشروعهما المتمثل في كرسي متحرك يتحرك بناءً على تفكير المريض من خلال خوارزمية تم بناؤها مسبقاً، ويستهدف مرضى الشلل الكلي، معبرين عن طموحهم أن يتم تطبيق مشروعهم وعرضه في الأسواق للمستفيدين.
طلاب #جامعة_البترول_والمعادن يطورون #كراسيَ_متحركة تعمل بالنظرة والصوت وطبقاً لتفكير المريضhttps://t.co/4vzHa6mhtV pic.twitter.com/VYghSUVx95
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) September 13, 2022