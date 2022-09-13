المؤتمر الدولي لصناعة الحديد: 4 اتفاقيات بـ 200 مليون ريال ومبادرة لجذب سلاسل الإمداد للمملكة

شهد المؤتمر السعودي الدولي الثاني لصناعة الحديد بالرياض توقيع 4 اتفاقيات تجارية بقيمة 200 مليون ريال بين الشركة الهندية إيسار وشركات سبائك وحراريات وسعودي دولومايت وروكوم.
وتهدف الاتفاقيات لتوريد الخدمات لمصنع الشركة الهندية الجديد برأس الخير والمقرر تشغيله مطلع 2024، بعد أن أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أمس عن تطوير عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الحديد والصلب مع مستثمرين محليين ودوليين.
وتضمنت الفرص 3 مشاريع في طور التطوير بقيمة تقارب 35 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 6.2 مليون طن، منها إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد بطاقة 1.2 مليون طن سنويًا، يستهدف بناء السفن وأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة.
وتشمل تلك المشاريع إنشاء مجمع متكامل لإنتاج مسطحات الحديد، تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن، ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد، و200 ألف طن من صفائح الحديد المقصدر وغيرها.
ويستهدف المجمع خدمة قطاعات صناعة السيارات وتعليب الأغذية وصناعة الأجهزة المنزلية وأنابيب نقل المياه، وإنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية، بطاقة مليون طن سنويًا.
وأوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن المملكة تعمل على إطلاق مبادرة متخصصة، وهي برنامج جذب سلاسل الإمداد العالمية، لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية وقدرتها على التعافي، بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير، التي تتمتع فيها المملكة بميزات تنافسية.وفق “أخبار 24”.
وأكد نائب الرئيس للخدمات الصناعية في أرامكو فهد العبدالكريم أن المملكة وفقاً لرؤية 2030 تتطلع وتعمل لتكون ملتقى إقليمي للعديد من منتجات الحديد والصلب، وماضية بخطوات واثقة وصحيحة باتجاه تدعيم صناعة الحديد السعودية.
وأضاف أن الشركة نجحت في التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الحديد وتحفيز المستثمرين المحليين، كي تواصل الشركة التقدم في هذه الصناعة.
ولفت إلى أن أرامكو أطلقت قبل 7 سنوات برنامجاً فاعلاً لتعزيز المحتوى المحلي بقطاع التوريد والذي كان نسبته 35%، وارتفع إلى 59%، كما أسست برنامجين لتحفيز صناعات السيارات، وتعمل على استقطاب شركاء استثماريين متخصصين لإنتاج منتجات الحديد .
المؤتمر الدولي لـ #صناعة_الحديد: 4 اتفاقيات بـ 200 مليون ريال ومبادرة لجذب سلاسل الإمداد لـ #المملكةhttps://t.co/Ogs7Tf8rmV pic.twitter.com/kZKEdRpi8x
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) September 13, 2022