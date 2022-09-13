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جديد المحليات > ‏‏ “نزاهة” تمنح “الولاية على أموال القاصرين” نسبة 100% في الالتزام
13/09/2022   9:40 م

‏‏ “نزاهة” تمنح “الولاية على أموال القاصرين” نسبة 100% في الالتزام

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حصلت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم على تقييم 88% في الحوكمة و100% في الالتزام، وذلك من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”.

يذكر أن الهيئة مسند إليها عدة مهام منها إدارة أموال من لا يُعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية، والقوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها ممن لم تعين المحكمة المختصة قيماً لإدارة أموالهم.

ومن مهام الهيئة أيضاً الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم، وحفظ اموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً.وفق “أخبار 24”.

كما تتولى الهيئة أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامٍ، إضافة إلى الإشراف على تصرفات الأوصياء والمقيمين والأولياء، وحفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الايجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك.

‏‏ “نزاهة” تمنح “الولاية على أموال القاصرين” نسبة 100% في الالتزام

جديد المحليات
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