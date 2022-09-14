“المياه الوطنية” تنهي المرحلة الأولى لتخصيص قطاع توزيع المياه بعقدين مع تحالفين فرنسي وإسباني

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم (الأربعاء)، توقيعها عقدين مع القطاع الخاص ليتولى بموجبهما إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاعين الغربي والشمالي، لتنهي بذلك المرحلة الأولى لتخصيص قطاع توزيع المياه.
وذكرت أن إجمالي العقدين المبرمين بلغ أكثر من 714 مليون ريال، مشيرة إلى أن التوقيع تم من قِبل الرئيس التنفيذي للشركة المكلف، نمر بن محمد الشبل، مع ممثلي التحالف السعودي الفرنسي الذي ضم ممثل شركة الأوائل العصرية للمقاولات “الأوائل”، وممثل شركة “سويز”، لإدارة التشغيل والصيانة للقطاع الغربي ممثلا في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها بقيمة تبلغ 365 مليون ريال.
وأضافت أن العقد الثاني أُبرم مع ممثلي التحالف السعودي الإسباني، الذي ضم ممثل الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة “توزيع”، وممثل شركة الحاج عبدالله علي رضا، وشركاه المحدودة “هاكو”، وممثل شركة إف سي سي أكواليا، لإدارة التشغيل والصيانة للقطاع الشمالي الذي يشمل مناطق القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، بقيمة تبلغ أكثر من 349 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.
وأفاد “الشبل” بأن هذا التوقيع يمثل الانتهاء من المرحلة الأولى لتخصيص قطاع توزيع المياه وفق البرنامج التاسع من الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تضمنت إعادة هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة بدمج مديريات المياه تحت مظلتها، وتوقيع عقود الإدارة للقطاعات الستة، لافتا إلى أن الشركة ستعمل بعد ذلك في التجهيز للمرحلة المقبلة من مشاركة القطاع الخاص؛ وهي عقود الامتياز.
وأشار إلى أن التحالفين سيعملان، خلال مدة العقد البالغة 7 سنوات، على تحسين تجربة العميل وتطويرها، وخفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة والتدريب، وفي حال تحقيق هذه الأهداف قبل نهاية مدة العقد فإن الشركة ستنتقل مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز.