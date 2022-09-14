مستجدات كورونا.. ارتفاع “التعافي” والحالات الحرجة وانخفاض الإصابات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 125 حالة إصابة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 107 حالات إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 18 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 814829 إصابة بالفيروس.
وسجلت الوزارة حالتي وفاة بانخفاض قدره حالة واحدة عن يوم أمس، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة عند 9322 حالة.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى ارتفاع طفيف في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث دخلت 4 حالات غرفة العناية المركزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 43 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 110 حالات تعافي، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 801961 حالة.