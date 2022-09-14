بالصور.. بدء أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة

بدأت وكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة والإدارة العامة لصيانة الكسوة بأعمال الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة وصيانة الثوب حول الركن اليماني.
وشملت أعمال الصيانة رفع الجزء المحيط بالركن اليماني ليتسع لعدد أكبر من قاصدي بيت الله الحرام، رغبة في مسحه اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وأكد الرئيس العام للمجمع، أمجد الحازمي، أن أعمال خياطة الكسوة تتم بمشاركة كوادر سعودية شابة مميزة، مضيفا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، بضرورة الاهتمام بكسوة الكعبة المشرفة ليتم الحفاظ على الكسوة في أبهى حلة على مدار العام.
وفق “أخبار 24”.