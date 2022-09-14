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رياضة > رسميًا.. تأجيل مواجهة أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
14/09/2022   1:47 م

رسميًا.. تأجيل مواجهة أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، تأجيل مباراة أرسنال في الدوري أمام مانشستر سيتي المقررة في أكتوبر للسماح بإقامة مباراة الدوري الأوروبي بين النادي اللندني وأيندهوفن.

وتأجلت مباراة دور المجموعات بين أرسنال وأيندهوفن، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس على ملعب الإمارات، بسبب عدم وجود ما يكفي من أفراد الشرطة لتأمين اللقاء عقب وفاة الملكة إليزابيث.

وستقام المباراة الآن في 20 أكتوبر بعد يوم واحد من مواجهة أرسنال التي كانت مقررة ضد سيتي.

وقال “يويفا” في بيان: “يتوجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالشكر للدوري الإنجليزي الممتاز والأندية المعنية على مرونتها وتعاونها في إعادة تحديد موعد مباراة الدوري الأوروبي”. وفق “أخبار 24”.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إنها ستعلن موعد مباراة الدوري بين أرسنال وسيتي في “الوقت المناسب”.

وسيحل أرسنال المتصدر ضيفا على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

رسميًا.. تأجيل مواجهة أرسنال أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

رياضة
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