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رياضة > رسمياً.. رفض احتجاج الرائد على مشاركة حمدالله مع الاتحاد في الجولة الثالثة بدوري روشن
14/09/2022   1:47 م

رسمياً.. رفض احتجاج الرائد على مشاركة حمدالله مع الاتحاد في الجولة الثالثة بدوري روشن

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حسمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم موقف الاحتجاج الذي تقدم به نادي الرائد بشأن عدم نظامية مشاركة لاعب نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثالثة بدوري روشن.

ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق، في بيان رسمي، احتجاج نادي الرائد على مشاركة المغربي لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، في مباراة الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن.

كما ألزمت لجنة الانضباط نادي الباطن بدفع 10 آلاف ريال، إثر تأخر اللاعبين في الدخول لأرضية الملعب ما أدى لتأخر بداية الشوط الثاني من لقاء الاتفاق الماضي بنفس الجولة. وفق “أخبار 24”.

رسمياً.. رفض احتجاج الرائد على مشاركة حمدالله مع الاتحاد في الجولة الثالثة بدوري روشن

رياضة
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