“الحقيل”: نسعى لإيجاد أكثر من 200 خدمة ذكية في المملكة

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الله الحقيل، إن المملكة بلد كبير وطوحنا أيضاً كبير، ولذا نسعى لأن يكون لدينا أكثر من 200 خدمة ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف من المجالات.
وأبان في حديثه خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، أن الوزارة تتجه لتطبيق استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات التفتيش وإدارة النفايات ومواقف السيارات والتخطيط المكاني، إلى جانب ترابط وتفاعل المدن وكيف يمكن أن يحسن ذلك من جودة الخدمات.
وأضاف أنه لا يمكن أن يتم تقديم هذه المدن الذكية من غير تغيير طريقة ممارسة الأعمال؛ لذا شرعت الوزارة في إجراء بعض التغييرات على الأنظمة لجعل الذكاء الاصطناعي محركاً أفضل لنكون أكثر قدرة للتنبؤ وفهم احتياجات مواطنينا.
من جهة أخرى، أطلق الحقيل ورئيس “سدايا” البروفيسور عبدالله الغامدي التحدي العالمي للمدن الذكية(Smartathon) والذي يعطي الفرصة للجميع لتطوير حلول ذكاء اصطناعي إبداعية لبناء مستقبل أذكى، وتبلغ جائزة السباق مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
يهدف التحدي إلى تطوير حلول حديثة لتحسين المشهد الحضري بمُدن المملكة، والتوصل إلى حلول تقنية تسهم في الكشف عن مظاهر التشوه البصري والحد منها، والاستفادة من الخبرات السعودية والعالمية لإيجاد حلول ذكية، إضافةً إلى تحفيز وتطوير المواهب والكفاءات في مجالات المُدن الذكية والبيانات والذكاء الاصطناعي.
وجاء إطلاق الجائزة بالشراكة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل:
نستخدم الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وحل المشاكل البلدية#قمة_الذكاء_الاصطناعي#GlobalAISummit#الإخبارية pic.twitter.com/OhcJbqcpXo
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2022