اعتماد تكنولوجيا الفحص الأمني بالذكاء الاصطناعي في مطارات المملكة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الأربعاء)، اعتمادها تكنولوجيا الفحص الأمني بالذكاء الاصطناعي (ICMOR) للاستخدام التشغيلي في مطارات المملكة.
وأوضحت الهيئة أنها أبرمت في هذا الإطار عقد شراكة مع مجموعة سميث ديتيكشن المحدودة من أجل إدخال تجربة قدرات حلول الذكاء الاصطناعي في أجهزة فحص الأمتعة بالأشعة السينية، والعمل على أتمتة الكشف عن العناصر المحظورة، وزيادة القدرة والكفاءة في فحص كميات أكبر من الأمتعة.
ومنحت الهيئة شركة سميث ديتيكشن شهادة تقنية ICMOR للاستخدام التشغيلي في المطارات السعودية، لافتة إلى أن هذه التقنية ستعزز الاستخدام التشغيلي في مطارات المملكة من خلال تسريع عملية الفرز بكفاءة عالية، وتحقيق تحكم أمني إضافي في تدفق الأمتعة، وتسهيل السفر وتدفق الركاب والأمتعة، وتقليل التفاعل البشري.
وفق “أخبار 24”.