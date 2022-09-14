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جديد المحليات > “البيئة” توقّع مذكرة تفاهم مع شركة “تاتا” لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة
14/09/2022   5:03 م

“البيئة” توقّع مذكرة تفاهم مع شركة “تاتا” لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة

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وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأربعاء)، مذكرتي تفاهم مع شركتي “أنتل” و”تاتا” للخدمات الاستشارية في القطاعات الصناعية المتنوعة، وذلك على هامش مشاركتها في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الممتدة أعمالها حتى يوم غد (الخميس)، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وذكرت الوزارة أن المذكرة مع شركة “تاتا” تهدف لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة، وتحسين استدامة إنتاج الغذاء، وخفض الانبعاثات الكربونية، واستخدام الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الآفات والأمراض، وتحسين جودة المحاصيل. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن المذكرة مع شركة “أنتل” تمثّل أحد أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التقنية الحديثة والناشئة مثل إنترنت الأشياء، والواقع المعزز، والاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الحوكمة.

"البيئة" توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "أنتل" للتعاون في مجالات التقنية الحديثة والناشئة

“البيئة” توقّع مذكرة تفاهم مع شركة “تاتا” لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة

جديد المحليات
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