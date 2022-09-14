“الموارد البشرية” تلزم شركات ومكاتب الاستقدام بعدم تجاوز السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.
وشددت على عدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية، بحيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9.5 ألف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، ومن كينيا 10.8 ألف ريال، ومن بنغلاديش 13 ألف ريال، ومن الفلبين 17.2 ألف ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
وشددت على جميع المتعاملين التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه؛ لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند. وفق “أخبار 24”.