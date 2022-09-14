مسؤول: 40٪ من العاملين في نيوم “سعوديون”.. و”أكساجون” ستبني أكبر مدينة مستهلكة للحديد والصلب بالعالم

قال الرئيس التنفيذي لمدينة أوكساجون الصناعية السعودية، فيشال وانتشو، إنهم يقومون ببناء أكبر مدينة في العالم ستستهلك أكبر قدر من الحديد والصلب خلال العقد المقبل، مع التركيز على أهمية تحييد الكربون واستخدام الطاقة النظيفة.
وأكد “وانتشو”، خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الدولي للحديد المقام بالعاصمة الرياض، أن المدينة ملتزمة بتطبيق أعلى المعايير البيئية ضمن الصناعات والبناء والتعدين ومعالجة المخلفات، كما ستقدم تجربة فريدة للأشخاص الذين يعيشون ويعملون فيها بمفهوم جودة الحياة، وستكون قابلة للمشي ضمن المناظر الطبيعية الخلابة والمياه والرياضات البحرية.
وأضاف أن المدينة ستكون القلب الصناعي لمدينة نيوم، والمنطقة الرائدة للصناعات المتقدمة النظيفة والابتكار والبحث ومنصات سلاسل الإمداد، كما ستعمل على جذب الصناعات لبناء اقتصاد قائم على التصدير، بفضل موقعها المميز على البحر الأحمر الذي يعبر منه نحو 13% من التجارة العالمية.
ولفت إلى أن 40% من العاملين بـ”نيوم” هم الكوادر الوطنية السعودية الشابة التي تلقت أفضل التعليم في الخارج، وتساهم بفعالية في تنفيذ الرؤية الطموحة للمدينة، وذلك إلى جانب 70 جنسية أخرى. وفق “أخبار 24”.
وكشف عن أن إنتاج الهيدروجين الأخضر بنيوم سيبدأ في عام 2026 بطاقة 650 طن يومياً، والذي سيدخل في صناعات مثل الصلب الأخضر والأسمنت بمحتوى كربوني أقل، كما ستدار المدينة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.
وأكد أن هذه المشاريع والمدن الضخمة تجعل المملكة أمام فرصة تاريخية لتقود التحول العالمي في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات البناء والصناعات الحديثة المتوافقة مع البيئة.