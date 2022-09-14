مدير التطوير بـ”القدية”: ملتزمون بخفض الطاقة والانبعاثات الكربونية بنحو 60%

أكد مدير تطوير الأعمال في شركة القدية “جريغ وايت سايت”، التزام مشروع القدية بالحفاظ على الطاقة عبر مبانٍ مستدامة ومشروعات تعمل على خفض استهلاك الطاقة إلى نحو 60% فضلا عن خفض الانبعاثات الكربونية.
وقال خلال المؤتمر السعودي الدولي للحديد المقام بالرياض، إنه يجري حالياً العمل على تطوير 220 كيلومتراً مربعاً من مساحة المشروع البالغة 380 كيلومتراً مربعاً، والذي سيكون أكبر مدينة للثقافة والرياضة والفنون بالعالم.
وأبان أن المدينة ستحوي منطقة للجولف، وعالم يحاكي “ديزني لاند”، والرياضات المائية، كما تم البدء في بناء متنزه هو الأضخم من نوعه في العالم، فضلاً عن حلبة لسباق السيارات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يتوقع أن تكون المدينة قادرة على استضافة الألعاب الأولمبية الآسيوية بداية من عام 2024، لافتاً إلى أن الأعمال الضخمة بالمدينة تشكل تحدياً لوجستياً كبيراً.