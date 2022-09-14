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جديد المحليات > “الصحة”: نرصد المقاطع المثيرة للجدل بمواقع التواصل.. وعلى الممارسين التزام ميثاق المهنة
14/09/2022   5:04 م

“الصحة”: نرصد المقاطع المثيرة للجدل بمواقع التواصل.. وعلى الممارسين التزام ميثاق المهنة

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شددت وزارة الصحة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية العامة والخاصة بميثاق المهنة وأخلاقياتها، وبالأخص ما يتعلق بتجنب نشر معلومات غير موثوقة، أو التي لا تستند إلى أساس موضوعي دقيق.

وأكدت الوزارة أهمية أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية والموثوقة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وحذرت من خطورة الانسياق في مزالق الإثارة وجذب المتابعين، وذلك بعد رصد عدد من التصريحات خلال الأيام الماضية التي لا تستند على معلومات علمية موثوقة، ونشر مقاطع مرئية تخالف قواعد المهنة داخل المنشآت الصحية. وفق “أخبار 24”.

وأكدت “الصحة” أنها تتابع وترصد تلك التصريحات والمقاطع في قنوات التواصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحماية صحة وسلامة المجتمع.

“الصحة”: نرصد المقاطع المثيرة للجدل بمواقع التواصل.. وعلى الممارسين التزام ميثاق المهنة

جديد المحليات
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