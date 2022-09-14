بقيمة بـ 1.6 مليار ريال.. “المياه الوطنية” توقع عقدين لتأهيل وتشغيل 6 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بمكة وجدة

وقعت شركة المياه الوطنية، اليوم (الأربعاء)، عقدين طويلي الأجل مع تحالفين لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة بتكلفة مالية بلغت 1.592مليار ريال ولمدة 10 سنوات.
وأكد الرئيس التنفيذي المكلف للشركة المهندس نمر الشبل، أن نطاق العقد الأول يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة أربع محطات للصرف الصحي في محافظة جدة، وهي: محطة المطار 1، ومحطات الخمرة 3 و4 و6) بطاقة معالجةٍ إجمالية قدرها 790 ألف متر مكعب في اليوم.
وبيَّن أن العقد الثاني يهدف لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطتي الصرف الصحي بحدا وعرنة في مدينة مكة المكرمة، بطاقة معالجةٍ إجمالية قدرها 500 متر مكعب في اليوم. مع القيام بأعمال إعادة التأهيل. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذه تعتبر الترسية الأولى والثانية لعقود برنامج التشغيل والصيانة طويل الأجل الخاصة بالشركة التي تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي لعام 2030.