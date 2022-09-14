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جديد المحليات > ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية
14/09/2022   10:18 م

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية

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تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية، من رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

تسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لاوال.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية

جديد المحليات
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