التعليم تستمر في استقبال الطلبة المبتعثين في الخارج من الأشخاص ذوي الإعاقة

استقبلت وزارة التعليم الدفعة الثانية القادمة إلى المملكة من الطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي في منطقة القصيم.
وكان في استقبالهم عدد من قيادات الوزارة وتعليم عنيزة ومنسوبي جمعية تأهيل الإنسانية، كما تضمن حفل الاستقبال برنامجاً ترحيبياً أعدته الوزارة، وجمعية تأهيل الإنسانية، وتم خلاله توزيع الهدايا على الطلاب.
ووفرت الوزارة وسائل نقل متخصصة؛ بمشاركة الجهات الأمنية المنظمة، والهلال الأحمر السعودي، وجمعية تأهيل الإنسانية، كما أُقيم برنامج متكامل في مسرح مجمع الجفالي للرعاية والتأهيل، تضمّن عدداً من الكلمات والفقرات الإنشادية والترفيهية، التي تفاعل معها الجميع. وفق “أخبار 24”.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسكن الداخلي بمدينة تأهيل الإنسانية 250 طالباً وطالبة، وتستهدف مستقبلاً 1500 طالب وطالبة، كما تملك الجمعية خبرة تزيد على 12 سنة في تقديم خدمات السكن الداخلي، وتضم كوادر متخصصة في جميع التخصصات عبر منظومة إدارية.