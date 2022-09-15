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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة وانخفاض “التعافي” والحالات الحرجة
15/09/2022   12:46 م

مستجدات كورونا.. ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة وانخفاض “التعافي” والحالات الحرجة

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، ارتفاعاً طفيفاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 107 حالات إصابة.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 108 حالات إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره حالة واحدة فقط عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 814937 إصابة بالفيروس.

وسجلت الوزارة حالتي وفاة مثل يوم أمس، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة عند 9324 حالة.

وأشارت إلى انخفاض في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث خرجت 7 حالات من غرفة العناية المركزة خلال الساعات الـ24 الماضية، لينخفض إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 36 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 108 حالات تعافي، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 802069 حالة.

مستجدات كورونا.. ارتفاع طفيف في الإصابات الجديدة وانخفاض “التعافي” والحالات الحرجة

جديد المحليات
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