“المالية” تحدد جهة استقبال الطلبات المتعلقة بقواعد المشاركة في الدخل لتأمين السلع والخدمات

أعلنت وزارة المالية أن مركز تنمية الإيرادات غير النفطية سيكون الجهة المعنية باستقبال الطلبات المتعلقة بقواعد المشاركة في الدخل التي تم اعتمادها كأحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات.
وأضافت أنه يمكن تعبئة الطلبات في النماذج المعدة من المركز، كما يمكن للمختصين طلب النسخة الإلكترونية من تلك النماذج عبرالبريد الالكتروني المخصص لذلك.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في نوفمبر الماضي على السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، ووضعت الوزارة في إطار ذلك قواعد وضوابط لتنظيمها. وفق “أخبار 24”.